بالصور.. خالد حنفى: الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية قبل موسم الحصاد الحالى

فى أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منه، أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم افتتاح شونة كوم أبو راضى المتطورة بمحافظة بنى سويف قريبا وتبلغ طاقتها التخزينية 16 ألف طن قمح وهى باكورة المشروع القومى لتطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة حيث تصل الطاقة التخزينية الإجمالية للشون المطورة نحو 750 ألف طن، حيث جار العمل حاليا فى 79 موقعا فى 20 محافظة، حيث تم تشكيل 10 مجموعات عمل فنية تعمل فى عشر مواقع بالتوازى، وذلك للانتهاء من تسليم كل الشون قبل موسم الحصاد الحالى وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الشركة القابضة للصوامع والتخزين والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية اللذان يقومان بالتنفيذ.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الشون الحديثة المتطورة سوف تعمل على حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بحيث لن تكون هناك حبة قمح فى العراء وأن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الاقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وسوف تؤدى إلى تصنيف القمح المصرى إلى درجات، وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز التحكم الإلكترونى فى الشون الحديثة لمتابعة ومراقبة مخزون الأقماح والحبوب، التى يتم تخزينها فى الشون المتطورة وحركة استلام الأقماح بالشون وتوريدها للمطاحن، وسيتم ربط هذا المركز بشبكة إلكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الأقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون.

وأضاف حنفى أنه تم الانتهاء من تدريب 43 متدربا نظريا وتعريفهم بمنظومة حفظ القمح وعمليا على كيفية تشغيل المعدات والتعامل مع المراحل المختلفة من تنظيف وغربلة وتصنيف وتجفيف وتعبئة وتخزين للقمح، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية القيام بعمليات الصيانة الدورية للمعدات وأنه سيتم استكمال تدريب باقى العمالة ليصل إجمالى المتدربين إلى 88 متدربا فى مختلف المحافظات.

يذكر أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا مع ديفيد بلومبرج المدير التنفيذى لشركة بلومبرج الأمريكية، ومساعده بيتر بلومبرج لمتابعة عمليات إقامة الشون الحديثة وشهدته دينا حامد معاون وزير التموين.



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