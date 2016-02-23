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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 14

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 14 الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 14
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم ،الثلاثاء، تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافىء جنوبا خلال ساعات النهار بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20
>الإسكندرية 15 20
>مطروح 12 19
>بورسعيد 16 20
>دمياط 15 20
>بلطيم 15 20
>الإسماعيلية 14 21
>السويس 13 21
>العريش 10 19
>نخل 9 18
>طابا 10 18
>الطور 14 20
>مرسى علم 15 23
>الغردقة 15 23
>شرم الشيخ 17 22
>رفح 9 18
>كاترين 6 16
>سيوة 11 22
>المنيا 10 21
>الفيوم 12 21
>رأس سدر 14 19
>أبوسمبل 11 25
>وسط الدلتا 12 20
>أسيوط 8 21
>سوهاج 12 22
>الأقصر 14 23
>أسوان 15 24
>شلاتين 15 25
>حلايب 16 24
>الوادى الجديد 10 23
>قنا 13 22
>نويبع 16 20
>السلوم 11 21.

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