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60 %من القراء يتوقعون نجاح التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات

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60 %من القراء يتوقعون نجاح التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات 60 %من القراء يتوقعون نجاح التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات، توقع غالبية القراء نجاح التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات.
>وتوقع 60% من القراء نجاح جهود التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات، بينما استبعد 38% من القراء نجاح جهود التموين فى حل أزمة نقص السلع بالمحافظات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- مباحث التموين تضبط 15 طن سكر وزيت مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء
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مصر 365

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