ضبط 17 قضية تموينية بسوهاج بينها استيلاء صاحب فرن على 51 طن دقيق

ضبطت إدارة مباحث تموين سوهاج 17 قضية تموينية من بينها قيام صاحب مخبز بلدى بالاستيلاء على 51 طن دقيق بلدى مدعم بالسوق السوداء.

جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق فى ضوء القرارات الصادرة بزيادة ‏الجمارك على بعض السلع لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل صرح بذلك العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والذى أوضح أن الحملة أشرف عليها اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين وتم ضبط تاج الدين. ز. م " 51 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بالتلاعب فى ماكينة إستلام ‏وصرف الدقيق المدعم واستيلائه على "1021"شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده 50 كيلو جرام بإجمالى 51 طن و50 كجم دقيق بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه تحرر عن ذلك المحضر رقم 2500 ‏جنح مركز المراغة لسنة 2016 ‏.

وتم ضبط على. ع. م " 25 سنة صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بتجميع كميات من الدقيق ‏البلدى المدعم لبيعه بالسوق السوداء وتم ضبط "11" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده "20" كيلو جرام "3" ‏شيكارة زنة الواحدة "50" كيلو جرام تحرر عن ذلك المحضر رقم 2486 جنح مركز المراغة لسنة 2016 ‏.

‏وضبط عمر. ص. ع " 46 سنة صاحب محل عصير ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غذائية غير ‏صالحه للإستهلاك الآدمى وتم ضبط "15" زجاجة عصير تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين ‏.

وأنهت الحملة أعمالها ‏بضبط "9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة.