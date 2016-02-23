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مجلس التأديب يستكمل اليوم سماع مرافعات "قضاة البيان"

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مجلس التأديب يستكمل اليوم سماع مرافعات "قضاة البيان" مجلس التأديب يستكمل اليوم سماع مرافعات "قضاة البيان"
يستكمل، مجلس التأديب الأعلى للقضاة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعات "قضاة البيان"، المحالين للمعاش بحكم ابتدائى لاتهامهم بتوقيع بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكان مجلس التأديب والصلاحية، قرر فى 14 مارس 2014 الماضى، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة، للمعاش لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال.

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