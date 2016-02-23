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حبس حارس عقار متهم بحيازة أسلحة نارية بالبدرشين

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حبس حارس عقار متهم بحيازة أسلحة نارية بالبدرشين حبس حارس عقار متهم بحيازة أسلحة نارية بالبدرشين
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الاسلحة النارية وحيازة عدد من الأسلحة التركى والأمريكى والخرطوش، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الجنائى لفحصها.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث البدرشين؛ تفيد اتجار حارس عقار بالأسلحة النارية، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش تركى و5 فرد خرطوش و2 خزينة حديدية لبندقية أمريكى و77 طلقة، بالإضافة إلى 3 أشرطة طلقات إلى فارغ وحامل طلقات وجراب بندقية آلية.

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