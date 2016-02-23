مقتل 21 من المليشيات الحوثية فى تعز جنوب غربى اليمن

>ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد أن المعارك التى شهدتها جبهات مدينة عدن أمس أسفرت عن مقتل 21 وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية فى المعارك التى دارت بين قوات الجيش والمقاومة من ناحية وبين العناصر الحوثية وصالح من ناحية أخرى ، وكذا نيجة قصف طائرات التحالف العربى لمواقع الحوثيين.

وأوضح المركز أن أحد عناصر المقاومة قتل فى المعارك فيما أصيب 14 آخرون ، كما أصيب 13 مدنيا بسبب قصف المليشيات الحوثية للمناطق السكنية .

وأضاف أن طائرات التحالف قصفت مواقع المليشيات فى الشريجة جنوب شرقى مدينة تعز ومركز تموين لهم فى مدينة المخا غربى تعز .. وأوضح أن القوات اليمنية صدت هجوما لعناصر المليشيات على منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبى تعز.

>ومن جهة أخرى ، رحب المجلس العسكرى بمحافظة تعز بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيين اللواء على محسن صالح الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد المجلس فى بيان له أن هذا القرار يعد مكسبا وطنيا كبيرا على طريق استكمال بناء القوات المسلحة التى تدافع عن الوطن ضد المليشيات الانقلابية.

وأعرب المجلس فى بيانه الذى نشره المركز الاعلامى التابع له عن الامل فى ان يكون تعيين الأحمر خطوة على صعيد إنجاز عملية التحرير الشاملة واستكمال بناء القوات المسلحة وفق معايير وأسس مهنية تتجاوز إشكالات الولاء العائلى والمذهبى والقروى الذى كرسه صالح وتحولت معه المؤسسة العسكرية الى مليشيات تقودها رغبات مريضة منه ومن جانب أتباعه - حسب البيان.

ودعا المجلس جميع أبناء الشعب اليمنى إلى الوقوف خلف مؤسسته العسكرية والثقة بها لإنجاز استحقاقات التحرير الكامل للوطن من المليشيات.

>