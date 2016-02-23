رئيس مباحث البحيرة: ضبط 1187 قضية مخدرات بإجمالى 135 كيلو حشيش و45 كيلو بانجو فى 6 أشهر

كشف العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة ، لـ"اليوم السابع "، أنه فى خلال ستة أشهر، نجح ضباط المباحث الجنائية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث فى توجيه عدة ضربات قاضية لمافيا تجار المخدرات وتمكنت من ضبط 1187 قضية منهم 981 إتجار بالمواد المخدرة و206 قضية تعاطى خلال 6 شهور.

وأوضح رئيس مباحث البحيرة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث تم ضبط 623 قضية إتجار فى الحشيش المخدر وتم ضبط 135 كيلو جرام ، كما تم ضبط 22 قضية إتجار بالبانجو وتم ضبط 45 كيلو بانجو .

>وأضاف العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة، أنه تم ضبط 221 قضية إتجار فى الهيروين وتم ضبط كمية تزن 11 كيلو جرام من مسحوق الهيروين المخدر، كما تم ضبط 336 قضية إتجار فى الأقراص المخدرة وتم ضبط 519093 ألف قرص مخدر تاموال وترامادول وتادول .