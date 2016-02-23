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بالفيديو.. استقبال حافل لشيخ الأزهر بجامعة "شريف هداية الله" فى جاكرتا

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بالفيديو.. استقبال حافل لشيخ الأزهر بجامعة "شريف هداية الله" فى جاكرتا بالفيديو.. استقبال حافل لشيخ الأزهر بجامعة "شريف هداية الله" فى جاكرتا
وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قبل قليل إلى جامعة شريف هداية الله بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث من المقرر أن يلقي كلمة إلى المسلمين فى آسيا والعالم الإسلامى .

وتزينت شوارع العاصمة بصور شيخ الأزهر للترحيب به فى إندونيسيا،كما تم عزف الموسيقى من طلاب الجامعة.

كان فى استقبال الإمام الأكبر رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأساتذة وطلاب الجامعة الذين نظموا استقبالا رسميا وشعبيا حافلا احتفاء بشيخ الأزهر .

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (1)

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (2)

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (1)

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (2)

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


>- بالفيديو والصور.. شيخ الأزهر يطلق من إندونيسيا دعوة للتصالح بين علماء الأمة
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