بالصور..شاهد آثار الفراعنة قبل عرضها للجمهور بالمتحف المفتوح فى الأقصر

قام "اليوم السابع" بعمل جولة داخل أروقة "المتحف المفتوح" بالأقصر برفقه الطيب غريب كبير مفتشى معبد الكرنك، والذى يتم تجهيزه حالياً وضم قطع أثرية تاريخية داخله على مصاطب صممت خصيصاً للحفاظ علي الآثار، وكذلك مقصورات كبرى لمختلف ملوك الفراعنة بالعصور المختلفة تم رفعها ووضعها بشكل يليق بتاريخها وآثريتها داخل هذا المتحف.

ويضم المتحف مقصورات تاريخية لمختلف العصور الفرعونية الوسطى والحديثة والقديمة لحتشبسوت وسنوسرت الأول، وجدارية لقرود "البابون"، وأوانى كان يستخدمها القدماء المصريين، ومصاطب مرتبة بمنظر مدهش تحوي المئات من القطع الآثرية التي تم إهمالها وإلقاؤها داخل أروقة معابد الكرنك، كل تلك المشاهد جمعها رجال الآثار بمحافظة الأقصر داخل "المتحف المفتوح" الذى يجرى الاستعداد لافتتاحه رسمياً ويتم دمج تذكرة دخوله مع دخول معابد الكرنك حتى يكون التاريخ الفرعونى متاحاً للجميع، وليس حكراً على علماء وخبراء الآثار المصريين والأجانب فقط.

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وصرح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الدولة لشئون الآثار، خلال جولته الآخيرة بمدينة الأقصر قبيل التوجه لحضور حفل تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل بأسوان، أنه قرر رسمياً أن يتم عمل حفل كبير لافتتاح المتحف المفتوح رسمياً بعد الانتهاء منه في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

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وقال الطيب غريب كبير مفتشي معبد الكرنك لـ"اليوم السابع"، إن المتحف المفتوح كنز ثمين ونفيس وخطوة رائعة من وزارة الآثار أن تدعم فكرة تطويره وتجديده وضم قطع آثرية جديدة داخلها لكى يعلم كل مواطن مصري وأجنبي يدخل معابد الكرنك قيمة الفراعنة وإمكاناتهم وتاريخهم الذي مازال يحمل ملايين علامات الإستفهام والإعجاب بقدراتهم العملية والفنية والفلكية في مختلف المجالات، ليثبت أنهم سبقوا العالم أجمع بآلاف السنين في شتي المجالات، وفند تفاصيل النقوش علي المقصورات الهامة المتواجدة داخل المتحف المفتوح، وهي عبارة عن 6 مقصورات ترجع لعصور الدولة الوسطي، ومقصورتين للدولة الحديثة وآخري للملكة حتشبسوت، ومقصورة سنوسرت الأول.

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