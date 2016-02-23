بالصور..رئيس جامعة شريف هداية: مصر أولى الدول المعترفة باستقلال إندونيسيا

قال الدكتور ديدى روشادا، رئيس جامعة شريف هداية الإسلامية الحكومية بجاكرتا بدولة إندونيسيا، إن مصر هى أولى الدول التى اعترفت باستقلال إندونيسيا، مشيدا بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

من جانبه قال محمد زين، نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجى الأزهر لإندونيسيا، محافظ إحدى المدن: إننا كنا فى اشتياق لتلك الزيارة، فالإندونيسيون يحبون الأزهر الشريف وعلماءه، فالعلاقة بين مصر وإندونيسيا علاقة تقوم على أسس احترام القيم الإنسانية، فالأزهر فى قلوب الإندونيسيين بوسطيته واعتداله، فنحن نفتخر بانتسابنا إلى الأزهر، فخريجو الأزهر فى إندونيسيا لا يتخلفون عن بناء دولتهم فيتشاركون مع الآخرين فى جميع المجالات، وكل ذلك فضلا من الله ومن الأزهر الشريف.. وجاء ذلك خلال استقبالهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر فى جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا.

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