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رئيس مدينة القناطر: ننتظر رد أهالى قرية "هيكل" لإطلاق اسمه على أحد شوارعها

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رئيس مدينة القناطر: ننتظر رد أهالى قرية "هيكل" لإطلاق اسمه على أحد شوارعها رئيس مدينة القناطر: ننتظر رد أهالى قرية "هيكل" لإطلاق اسمه على أحد شوارعها
قال عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه فى انتظار رد أهالى قرية "باسوس" لإطلاق اسم الراحل محمد حسنين هيكل على أحد الشوارع بمسقط رأسه التابعة لمدينة القناطر الخيرية.

وأوضح القاضى، أنه بناء على تكليفات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، تم التواصل مع أبناء عمومة الراحل بالقرية لاستطلاع رأى أهالى القرية لإطلاق اسم هيكل على أحد الشوارع بالقرية وينتظرون ردهم.

وأشار إلى أن مجلس المدينة فى تواصل مستمر مع الأهالى لحسم الأمر واختيار شارع يليق باسم الراحل ومكانته الكبيرة فى وخارجها.


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