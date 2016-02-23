لو مصاب بقرحة المعدة.. قاطع المياه الغازية والتدخين واللبن الحليب

يعانى البعض من التهاب أو حرقان فى منتصف البطن وأسفل القفص الصدرى من الأمام وذلك بسبب التهاب أغشية المعدة أو الإصابة بقرحة فى المعدة.

ويوضح الدكتور مجدى إسكندر طبيب أمراض الباطنة أن القرحة عبارة عن تهتك جزء من الغشاء المخاطى المبطن للمعدة بسبب وصول العصارة الهضمية "حمض الهيدروكلوريك" وإنزيم الببسين، إلى جدار المعدة نتيجة تهتك الغشاء المخاطى مشيرًا إلى أن المادة الحمضية تؤثر فى الحديد وتصيبه بالتآكل.

>ويضيف د.مجدى إسكندر: تناول الأطعمة الحريفة بكثرة والتدخين بشراهة والانفعال وتعاطى بعض أدوية الروماتيزم والالتهابات والمسكنات من أسباب الإصابة بقرحة المعدة.

وتابع: ترك المعدة فترات طويلة بدون طعام من أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة ولذا يجب التركيز على تناول وجبتين رئيسيتين فى اليوم ووجبتين إضافيتين مع ضرورة تناول الإفطار فى الصباح.

>وحذر طبيب الأمراض الباطنية من الأطعمة الدسمة قبل النوم مباشرة وتناول وجبات خفيفة وعدم تناول الوجبة الرئيسية قبل النوم لمنع إرهاق المعدة لافتًا إلى أن القرحة تصيب بنى البشر من كل الأعمار والألم عرضها الأساسى بجانب الغثيان والقىء والغازات فى البطن والإمساك

>ويمكن علاج قرحة المعدة وفقًا للدكتور مجدى إسكندر بتعاطى الأدوية المضادة للحموضة مع تجنب تناول المياه الغازية والخمور والكافين والتدخين والأطعمة الحريفة والثوم والبصل، والخل والمسكنات وأدوية الروماتيزم واللبن الحليب لأنه يزيد إفراز الأحماض عكس ما يعتقد البعض مع ضرورة زيادة عدد الوجبات وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.