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والد شهيد كرم القواديس بدمياط للرئيس السيسى :"عايز مقبرة انقل فيها رفات الشهيد"

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والد شهيد كرم القواديس بدمياط للرئيس السيسى :"عايز مقبرة انقل فيها رفات الشهيد" والد شهيد كرم القواديس بدمياط للرئيس السيسى :"عايز مقبرة انقل فيها رفات الشهيد"
طالب السيد زيدان والد الشهيد مجند رامى السيد زيدان ابن مركز فارسكور بدمياط شهيد مذبحة ومجزرة كرم القواديس 24 / 10 / 2014 عبر استغاثة يملئها الألم والحزن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير مقبرة ينقل فيها رفات الشهيد لان جثمانة فى مقابر احد اقارب الاسرة وليس لنا مقابر خاصة، وطالب بتوفير شقة لشقيقة الوحيد

وقال والد الشهيد لـ "اليوم السابع" تشرفت بمقابلة محافظ دمياط السابق والحالى اكثر مره وسمعت منه الكلام المعسول والطبطبه ووعدنى بتحقيق كل طلبات اسرة الشهيد وقال لى بالحرف الواحد سوف امنحك تأشيرة دائما على كل الطلبات حتى لو انا تركت المنصب غدا من سيأتى بعدى سينفذها، وقال لى أيضا سوف اتصل انا بك شخصيا وقولك تعالى استلم شقة اخو الشهيد الوحيد ولكنى فوجئت يوم السبت الماضى بالطامة الكبرى وبرد لم أكن اتوقعه او اتخيله حيث قال لى بالحرف الواحد ان المحافظة ليس بها مقابر واما شقة اخو الشهيد الوحيد فعليك بوزارة الإسكان"

ووجه والد الشهيد سؤال الى رئيس الجمهورية هل هذا هو ثمن الشهيد عند محافظ دمياط؟
>واستطرد والد الشهيد قائلا،يافخامة الرئيس الشهيد اصبح عند المسؤلين كلمة مكونة من ستة احرف وهذه هى الحقيقة المرة، هل الشهيد الذى ضحى بحياته وشبابه من اجل تراب هذا الوطن والتسعين مليون مواطن الا يستحق مقبره وشقه لأخو الشهيد الوحيد؟

وأضاف موجها حديثه للرئيس السيسى: لقد وعد رئيس الجمهورية جميع أسر الشهداء بالاهتمام ولكن المسؤلين لايشعرون بنا ولم يعد لنا غيرك بعد الله سبحانه وتعالى لتلبى طلبات الشهيد وأسرته
>واخيرا ، قال والد الشهيد فى نبرة حزينة انه بعد مرور 485 يوم خزلنا محافظ دمياط بكثرة وعوده والتى نهايتها الخزى و ارجو تحقيق حق الشهيد.

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