مذكرات واتفاقيات تعاون مع عدد من الدول

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 11) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1 / 8 / 1436ه.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (116 / 68) وتاريخ 18 / 2 / 1437ه، ورقم (5 / 2) وتاريخ 4 / 3 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: جمهورية بنين، وجمهورية غامبيا.

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16 / 8) وتاريخ 25 / 3 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 7 / 1436ه.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.