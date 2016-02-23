«أمانة الرياض» تغرّم مخالفين وتلزمهم إزالة 100 ألف م3 من المخلّفات

نفذت أمانة الرياض حملة تصحيحية للتصدي لمخالفي رمي المخلفات في الأراضي الفضاء وفي الطرقات وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين وتغريم ملاك مركبات النقل بالحد الأعلى للغرامة الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات وإلزامهم بإزالتها وتنظيف الأراضي منها.

وأوضح مدير النظافة بالأمانة م. ناصر القديري، أن الأمانة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط 92 مخالفا، قاموا برمي مخلفات متنوعة في أماكن غير مصرح بها؛ حيث بلغ حجم تلك المخلفات 102.544 م3 من الأنقاض والهدميات ومواد البناء وتفريغ الخرسانة، إضافة إلى تسريب وتفريغ مياه الصرف الصحي والمواد النفطية، مبيناً أن حجم ما أزيل حتى الآن من تلك المخلفات 74.144 م3 ألزم بإزالتها المخالفون، فيما يجري الآن رفع ما حجمه 28.400 م3 من المخلفات.

وأشار م. القديري أن فريق العمل المخصص لمراقبة الرمي العشوائي يحظى بدعم ومتابعة أمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان، باعتباره نواه لبرنامج متكامل يقف مع المواطنين حول الشكاوى التي ترد للقسم، والذي يعمل طوال الأسبوع على تنفيذ حملات منظمة لمراقبة جميع السيارات الخدمية والأراضي الفضاء ومناطق النشاط الإنشائي، ومراقبة الشاحنات المحملة بمخلفات البناء والأتربة ومعرفة اتجاهها، ورصد وضبط الشاحنات المخالفة، وتشديد العقوبة على المخالفين بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات، وحجز مركباتهم وإلزامهم بإزالة المخلفات.

وأهاب مدير النظافة بأمانة الرياض بالمواطنين بالتعاون مع الأمانة، وسرعة الإبلاغ عن المركبات المخالفة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد لطوارئ الأمانة 940.