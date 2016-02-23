25 أسرة منتجة بمهرجان «ربيع الوادي»

وادي الدواسر - سعود آل مسيب

استقطب مهرجان ربيع الوادي للتسوق والترفيه أكثر من 25 أسرة منتجة وحرفيّة في معارض الأسر المنتجة والحرفيات، في صالة المعارض بالمزرعة الإرشادية بمحافظة وادي الدواسر. وبيَن مدير مكتب السياحة والتراث بالمحافظة عضو اللجنة التنفيذية للمهرجان عايد الحماد أن مشاركة الأسر المنتجة والحرفيات يهدف بشكل أساسي إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الحرف التراثية، موضحاً في الوقت نفسه بأن الأسر المنتجة تميزت في عرض منتجاتها وأعمالها اليدوية وسط حضور كثيف من الزوار، وتنوعت تلك المشاركات من خلال المطبخ الشعبي الذي شهد إقبالًا كبيرًا على الأكلات القديمة المشهورة، بالإضافة إلى الأعمال الحرفية والمصنوعات اليدوية. وأشار إلى أن المهرجان تحت مظلة وإشراف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للصناعات والحرف اليدوية "بارع" ومكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة.