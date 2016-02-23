تحذيرات من التقلبات الجوية في جازان

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من التقلبات الجوية التي من المحتمل أن تشهدها المنطقة خلال اليومين المقبلين.

وقال الرائد يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة إن المديرية وردها تنبيه من الأرصاد الجوية وحماية البيئة عن احتمال تعرض المنطقة خلال اليومين المقبلين لعوالق رملية مثارة واحتمال هطول أمطار على جازان.

وطالب بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري الأودية، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد في إدارات ومراكز الدفاع المدني بالمنطقة واتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار في حال هطولها.