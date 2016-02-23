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«عيون العالم» على مسرح جامعة سلطان

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«عيون العالم» على مسرح جامعة سلطان «عيون العالم» على مسرح جامعة سلطان

    نظمت جامعة سلطان المتمثلة بقسم الطالبات فعالية " العالم" 2016، والتي تميزت عن سابقاتها بتنوع النشاطات والفعاليات لكل دولة متخذاً من كل نوادي الجامعة واقسامها عوناً لإحداث هذا التنوع. فقد قامت كلية الهندسة والتصميم بعمل مسابقة تصميم لأفضل ركن ومطعم لكل دولة وإخراج النظريات العلمية والمعلومات العلمية حيز التنفيذ لتتمكن الطالبات من ابتكار بيئات حية لشعوب متنوعة في مكان واحد.

تتحدث ولاء متولي أستاذة كلية الهندسة قسم التصميم الداخلي والعمارة: فعالية عيون العالم تقام سنويا في جامعة الأمير سلطان، حيث يشارك فيها ست دول مثل واندونسيا وسورية وجنوب أفريقيا وبريطانيا وأمريكا، كما يشارك فيها الطالبات بأركان وتصاميم مختلفة لكل دولة وعرض تاريخها وتفاصيل حياتها، لتنتهي بتقييم لجنة التحكيم بالفريق الفائز. مبينة: أن الهدف من هذا النوع من الفعاليات هو تعريف طالباتنا بثقافة الشعوب وتقديم لمحة تاريخية مفصلة عن لباسه ومأكله ومسكنه حتى يسهل اندماج طالباتنا بعضهن ببعض خصوصا وأننا جامعة تحوي العديد من الجنسيات المختلفة من طالبات وهيئة تتدريس. الجدير بالذكر أنه تم إعداد كتاب مفصل عن كل دولة ومترجم من وإلى اللغة العربية، وجلسات شعبية لكل دولة وأطباقها في ملعب الجامعة من الساعة 10 صباحا وحتى التاسعة مساءً.

كما أقيم عرض مسرحي فلكلوري لكل دولة مشاركة وشرح تراث كل دولة. كما تميز عرض المملكة بإبراز دور رجال أمنها وجنودها وتكريمهم.

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