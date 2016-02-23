«زايد للإسكان» ينظم ورشة ندير أحياءنا لمستقبل أبنائنا مطلع مارس

ينظم برنامج الشيخ زايد للإسكان ورشة «اتحاد الملاك» تحت شعار «ندير أحياءنا لمستقبل أبنائنا» والتي ستنطلق في الأول من مارس المقبل وتستمر حتى يومين، تحت رعاية معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لوضع تشريعات اتحاد الملاك بالاستناد إلى التجارب المتميزة محلياً ودولياً، إلى جانب التعرف على أفضل التجارب المحلية والدولية في تشريعات اتحاد الملاك والخروج بتوصيات حول طرق تطبيق التشريعات في العمل الحكومي والتوقعات المستقبلية حول تطلعات وآمال اتحادات الملاك.

وأوضح المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالبرنامج، رئيس اللجنة المنظمة للورشة، أن «اتحاد الملاك» ستتضمن محورين رئيسيين هما الإدارة الابتكارية لاتحاد الملاك والجانب التشريعي في اتحاد الملاك.

وستضم الورشة نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والخليجي يناقشون خلالها تجارب شركات التطوير العقاري وتمليك أراضي الخدمات ومشاركة القطاع الخاص وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات ودور الملاك في الإدارة.

قانون جديد

وأضاف المحمود إن ورشة اتحاد الملاك ستطرح مشروع قانون جديد للنقاش يوكّل لمجموعة منتخبة من السكان لإدارة شؤون المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج من حيث تنظيمها وتطويرها والرقابة عليها والإشراف على الأمور ذات الصلة بها. وقال المحمود إن البرنامج سيدرس ويناقش مشروع القانون الجديد المعني بإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والاهتمام بمرافقها العامة وبنيتها التحتية من خلال إنشاء مجلس اتحاد الملاك في كل مجمع سكني.

وأوضح المحمود أن الورشة ستناقش تجارب الدول التي طبقت قانون اتحاد الملاك، منها دول مجلس التعاون والدول العربية والاستفادة المثلى منها.مدن متكاملة

من جانب آخر، قال الدكتور محمد محمود آل حرم مدير إدارة تنفيذ المشاريع في البرنامج، نائب رئيس اللجنة المنظمة للورشة، إن البرنامج يسعى إلى إنشاء مدن متكاملة للمواطنين تتوافق مع شروط المدن الاجتماعية وتستوعب أعداداً أكبر من السكان، وتكون مزودة بالمرافق الخدمية كافة من مراكز صحية ومدارس لمختلف المراحل التعليمية ومحال تجارية ومساجد وغيرها.