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"الجوانب الوقائية لطب الأطفال" فى المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بجامعة أسيوط

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"الجوانب الوقائية لطب الأطفال" فى المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بجامعة أسيوط "الجوانب الوقائية لطب الأطفال" فى المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بجامعة أسيوط
تشهد جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بعنوان " الجوانب الوقائية فى طب الأطفال " والذى ينظمه قسم طب الأطفال بكلية الطب فى الفترة من 23 إلى 27 من فبراير الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة , والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب وبحضور الدكتورة زينب محمد محيى الدين مدير مستشفى الأطفال ورئيس المؤتمر والدكتور محمد حمدى غزالى أستاذ طب الأطفال ورئيس شرف المؤتمر , والدكتور محمد محروس التلاوى الأستاذ بالقسم , والدكتورة عزة الطيب مقرر المؤتمر .

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة زينب محيى الدين أن المؤتمر يشهد مشاركة لفيف من أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى , ويناقش على مدى 5 أيام كل ما يتعلق بالوقاية فى مجال طب الأطفال مثل التطعيمات , والوقاية من أمراض أنيميا نقص الحديد , إلى جانب الجوانب الوقائية الخاصة بمرضى القلب فى الأطفال , والوقاية من مرض السكر " النوع الأول".

وقد أضافت أنه سينعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لوحدة العناية المركزة بقسم طب الأطفال تحت عنوان " Pediatrics Advanced Life Support " وذلك خلال يوم 29 من الشهر الجارى .

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