"الجوانب الوقائية لطب الأطفال" فى المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بجامعة أسيوط

تشهد جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث عشر لقسم طب الأطفال بعنوان " الجوانب الوقائية فى طب الأطفال " والذى ينظمه قسم طب الأطفال بكلية الطب فى الفترة من 23 إلى 27 من فبراير الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة , والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب وبحضور الدكتورة زينب محمد محيى الدين مدير مستشفى الأطفال ورئيس المؤتمر والدكتور محمد حمدى غزالى أستاذ طب الأطفال ورئيس شرف المؤتمر , والدكتور محمد محروس التلاوى الأستاذ بالقسم , والدكتورة عزة الطيب مقرر المؤتمر .

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة زينب محيى الدين أن المؤتمر يشهد مشاركة لفيف من أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى , ويناقش على مدى 5 أيام كل ما يتعلق بالوقاية فى مجال طب الأطفال مثل التطعيمات , والوقاية من أمراض أنيميا نقص الحديد , إلى جانب الجوانب الوقائية الخاصة بمرضى القلب فى الأطفال , والوقاية من مرض السكر " النوع الأول".

وقد أضافت أنه سينعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لوحدة العناية المركزة بقسم طب الأطفال تحت عنوان " Pediatrics Advanced Life Support " وذلك خلال يوم 29 من الشهر الجارى .