5 أهداف تزيد صراع الأهلي والمصري إثارة

مباراة ليست كأي مباراة في نظر جمهور الفريقين، الأهلي يواجه المصري في لقاء مؤجل من الجولة السابعة على استاد برج العرب.

الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت في أخر مبارياته على الأرجح، يواجه العميد حسام حسن مدرب المصري.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 40 نقطة بعد فشله في تحقيق الفوز المباراتين الأخيرتين، أما المصري يحل رابعا برصيد 32 نقطة وحاله مثل المارد الأحمر لم يفز في أخر مباراتين أيضا وكلاهما انتهى بالتعادل.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أهداف يسعى الأهلي لتحقيقها أمام المصري..

مباراة خاصة

ترتبط في أذهان الجماهير للفريقين مذبحة بورسعيد، وتحيط بمواجهات الفريقين منذ حينها التوتر والشحن المعنوي والجماهيري قبل المباراة.

يحتاج الأهلي والمصري تحقيق الفوز على بعضهما البعض كون المباراة لها حساسية خاصة لدى الجمهورين.

المنافسة

الأهلي يسعى لإحباط تقليص الزمالك فارق النقاط إلى نقطتين عندما يحقق الفوز على المصري فيحافظ على فارق الخمس نقاط قبل توقف الدوري.

أما المصري فإن فوزه يدفع الفريق للترتيب الثالث مباشرة خلف القطبين، إذ يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

ويبحث المصري عن المشاركة الإفريقية في الموسم المقبل.

مارتن يول

بنسبة كبيرة ستكون مواجهة المصري هي الأخيرة لزيزو بعد أن سافر محمود طاهر إلى لندن للاجتماع بمارتن يول وتوقيع العقود. (التفاصيل)

ويهدف لاعبو الأهلي لتقديم أنفسهم إلى المدرب الهولندي المخضرم الذي قد يتابع المباراة الأخيرة قبل قيادته للفريق.

حسام حسن

حسام حسن أحد أبرز المدربين الذين يعاني منهم الأهلي عندما يواجههم.. فقد قاد 12 مباراة ضد الفريق الأحمر، حقق الفوز في ثلاثة وخسر أربعة وتعادلا في خمس مواجهات.

كسر النتائج السلبية

كلا الفريقين تعادلا في أخر مباراتين على التوالي، الأهلي تعادل مع طلائع الجيش وغزل المحلة، والمصري تعادل مع بتروجيت ومصر للمقاصة.

فمن يكسر النتائج السلبية؟