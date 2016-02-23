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غدا.. مراسم افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة وتستقبل "السفن العملاقة"

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غدا.. مراسم افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة وتستقبل "السفن العملاقة" غدا.. مراسم افتتاح قناة شرق بورسعيد الجديدة وتستقبل "السفن العملاقة"
قال المهندس هشام سلامة مدير عام منطقة شرق بورسعيد ،إن قناة شرق بورسعيد الجديدة والتى سيتم مراسم افتتاحها غدا الأربعاء، ستسمح بدخول السفن العملاقة مباشرة دون عبور قناة السويس، نظرا لسهولة الحركة حيث يصل طولها 9.5 كيلو متر وعرضها ٢٥٠ متر وغاطس يصل 18.5 متر لتصبح قناة كاملة تنافس على الصدارة بين موانئ العالم .

واكد سلامة أن الخطوط الملاحية العالمية ستنتهى مشكلتها بتعميق القناة، والتى ستسهم بمرور قوافل الشمال والجنوب دون انتظار والتى كانت تكلف أصحاب السفن مايقرب من ٢٢ ألف دولار لليوم الواحد بالإضافة لتوفير مايقرب من ١٠ ساعات .

من جهة أخرى، أكد مصدر مسئول أن القناة الجديدة كلفت مايقرب من ١٣٠ مليون دولار لمواكبة السفن الحديثة بما فيها سفن مارسك لاين التى تحتاج إلى عمق لاستقبال المراكب العملاقة لتدخل فى صدارة المنافسة .

وأشار المصدر إلى أن شركة قناة السويس للحاويات سددت ١٥ مليون دولار، خاصة بعد أن قامت الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاق المبرم منذ عام ١٩٩٩ بتنفيذ وتمويل أعمال التعميق ل 18.5 مترا لتصبح قناة كاملة بموقع متميز فريد على المدخل الشمالى الشرقى للتفريعة الشرقية لقناة السويس، حيث القارات الثلاثة وحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وجذبا للسفن العابرة لقناة السويس .


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مصر 365

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