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التعاقد مع 400 مواطن من إجمالى 13 ألفا فازوا بوحدات سكنية فى أكتوبر

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التعاقد مع 400 مواطن من إجمالى 13 ألفا فازوا بوحدات سكنية فى أكتوبر التعاقد مع 400 مواطن من إجمالى 13 ألفا فازوا بوحدات سكنية فى أكتوبر
كشفت مصادر بصندوق التمويل العقارى، أنه تم التعاقد مع 400 مواطن من إجمالى 13 ألفا حصلوا على وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت، المصادر أنه تم إدراج أسماء 15 ألف مواطن على سيستم الصندوق وتم إرسال بياناتهم لشركات الاستعلام ، وذلك للاستعلام عنهم والتأكد من صحة البيانات ودقتها.

وأوضحت أنه تم رفض نحو 2000 مواطن من الفائزين بوحدات محدودى الدخل بمدينة 6 أكتوبر، لعدم انطباق نتيجة الاستعلام بالبيانات التى تقدموا بها.

وأكد أن البنوك رفضت حتى الآن 470 مواطنا، بعد الاستعلام عنهم ائتمانيا ، لافتا إلى أن كل من يتم رفضه سواء من داخل البنك أو الصندوق يتم الاستعانة بغيرهم من قوائم الانتظار مباشرة.

كانت وزارة الإسكان، قد طرحت 13 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل بمدينة 6 أكتوبر، وتقدم لها نحو 68 ألف مواطن.


>- استبعاد 2500 فائز بوحدات الإسكان الاجتماعى بـ"أكتوبر" لعدم تطابق البيانات

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