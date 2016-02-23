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ضبط 48 خلية تضم 241 إرهابيا شديد الخطورة خلال 5 شهور بالبحيرة

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ضبط 48 خلية تضم 241 إرهابيا شديد الخطورة خلال 5 شهور بالبحيرة ضبط 48 خلية تضم 241 إرهابيا شديد الخطورة خلال 5 شهور بالبحيرة
أكد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تكثيف كافة الجهود الشرطية لتحقيق الاستقرار فى المجتمع و مواجهة البؤر الاجرامية والعناصر الارهابية.

وأضاف مدير أمن البحيرة، لـ"اليوم السابع"، أنه منذ توليه منصبة خلال 5 أشهر نجحت الأجهزة الامنية بالمديرية المتمثلة فى إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى والأمن العام فى توجيه عدة ضربات استباقية للخلايا الإرهابية بنطاق المحافظة، وتمكنت من ضبط 48 خلية إرهابية من أخطر الخلايا الإرهابية تضمم 241 إرهابيا شديد الخطورة والمتورطين فى ارتكاب 112 جريمة إرهابية أبرزها اغتيال 4 من أفراد الشرطة .
>وأوضح أن رجال المباحث الجنائية برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى نجحوا فى ضبط 840 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية و165 من مثيرى الشغب.

كما تم ضبط 230 من المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا جنايات وصلت عقوبة بعضهم للإعدام والمؤبد .

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