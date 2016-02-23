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برلمانية "المصريين الأحرار": أؤيد نسبة الـ 20% لتكوين الائتلافات دون قيد

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برلمانية "المصريين الأحرار": أؤيد نسبة الـ 20% لتكوين الائتلافات دون قيد برلمانية "المصريين الأحرار": أؤيد نسبة الـ 20% لتكوين الائتلافات دون قيد
طالب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن تكون الأولوية في إعطاء الكلمات لرؤساء الهيئات البرلمانية، لافتا إلى أنه يؤيد أن تشكل هيئة برلمانية لكل حزب لديه نائبان بالبرلمان، وأن تحتفظ مادة تشكيل الائتلافات بنسبة الـ 20% على أن تكون دون قيد أو شرط.

وحول أزمة النائب توفيق عكاشة، قال "عابد" لـ "اليوم السابع"، إن عكاشة واقع تحت ضغط عصبى ونفسى، اعتقادا منه وجود أشخاص تقف ضده في المجلس، مؤكدا أنه تواصل مع "عكاشة" وأكد له عودته للمشاركة في الجلسات.

وأوضح أن ما حدث خلال جلسة أمس زوبعة في فنجان وسيستكمل البرلمان عمله للانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، منتقدا منح الكلمات للنواب خلال الجلسات العامة.

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