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بالصور.. حركة الشباب تهدد العالم: سنغير لون الأرض للأحمر من كثرة الدماء

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بالصور.. حركة الشباب تهدد العالم: سنغير لون الأرض للأحمر من كثرة الدماء بالصور.. حركة الشباب تهدد العالم: سنغير لون الأرض للأحمر من كثرة الدماء
هددت حركة "الشباب المجاهدين" فى الصومال، والتابعة لتنظيم القاعدة بسفك مزيد من الدماء فى العالم، اقتصاصًا لعناصرها الذين قتلوا فى كينا ومالى والبلاد الأفريقية، بحسب ما جاء فى بيان للحركة.

وقال القيادى بالحركة، أحمد إيمان على: "والله وسوف نسفكك الدماء فى كل الشوارع ونجعل لون الأرض أحمر، قصاصًا لأخواتنا الذين قتلوا واغتصبوا فى كينيا وبلاد أفريقيا".

وأضاف على: "نحن داخل كينيا وسوف نجل الشوارع حمراء من كثرة الدماء"، كاشفًا عن بعض تفاصيل العمليات الأخيرة التى قامت بها الحركة ضد الجيش فى كينيا وقتلت أكثر من 150 جندى من الجيشى الكينى.

حركة الشباب الصومالية (1)

حركة الشباب الصومالية (2)

حركة الشباب الصومالية (3)

حركة الشباب الصومالية (4)

حركة الشباب الصومالية (5)

حركة الشباب الصومالية (6)

حركة الشباب الصومالية (7)

حركة الشباب الصومالية (8)
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