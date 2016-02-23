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سيندي كروفورد تحتفل بعيد ميلادها الـ 50 مع زوجها

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الثلاثاء 23-02-2016 00:09

تمتعت سيندي كروفورد Cindy Crawford يوم الأحد بكل دقيقة من إحتفالها بعيد ميلادها الـ50 مع زوجها راندي جيربر Rande Gerber.
وقد رصدت عارضة الأزياء برفقة زوجها بينما كانا في نزهة رومانسية على طول الشاطئ في Barths St. يوم الأحد الفائت.


أبهرت عارضة الأزياء الشهيرة، التي أكملت عامها الـ 50 يوم 20 شباط/فبراير الجاري، بقدّها الممشوق على الشاطئ حيث ارتدت لباس البحر باللون الأبيض غطته بفستان قصير باللون الزهري والأبيض، وظهرت من دون مكياج واضعة نظارات شمسية، بينما أمسكت يدها بيد حبّ حياتها.


ونشرت سيندي Cindy الأم لولدين، صورة على إنستقرام صباح يوم الأحد في أول يوم من سنتها الخمسين وأخرى الى جانب زوجها، كشفت فيها عن بشرتها الخالية من العيوب وعن جمالها الطبيعي. تزوج الثنائي منذ 17 عاماً في 29 مايو/ أيار 1998 .

ونفت كروفورد Crawford أخيراً تقارير تحدثت عن عزمها اعتزال تقديم عروض الأزياء عند بلوغها سن الخمسين، حيث كتبت على إنستقرام قائلة:
“ليست كل عناوين الأخبار تروي القصة كاملة. كل عام أخبر أطفالي اني سأعتزل. أصبحت دعابة مستمرة في عائلتنا.
وأصبحت سيندي كروفورد Cindy Crawford إحدى أشهر عارضات الأزياء في الثمانينات والتسعينات وقدّمت عروضا لأهم دور الأزياء العالمية، واليوم هي الوجه الإعلاني لأزياء ربيع/صيف 2016 لدار أزياء بالمان Balmain الفرنسية .

ما حقيقة اعتزال سيندي كروفورد؟

 

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