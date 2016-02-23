بالفيديو.. باراك أوباما يرقص مع إمرأة في الـ 106 من عمرها

حقق الرئيس الأمريكي باراك اوباما Barack Obama يوم أمس الأحد رغبة امرأة تبلغ من العمر 106 أعوام، لزيارة البيت الأبيض.

حصلت فرجينيا ماكلورين McLaurin Virgini ليس فقط على لقاء الرئيس الأمريكي وزوجته ميشيل أوباما Michelle Obama، بل أيضاً على الرقص معهما.

قالت المرأة المسنّة للرئيس وقد فتحت يديها لدى رؤيته:

" من الجميل جدا أن أراك، وإنه لشرف لي، إنه لشرف عظيم ".

سأل الرئيس ضيفته في حال تريد أن تقول مرحبا للسيدة الأولى فقالت بحماس "نعم".

سألت السيدة الأولى فرجينيا Virgini عن سرّها في الوصول الى عمر 106، فردّت السيدة ناصحة ميشيل أوباما Michelle Obama بأن تبقى على حركة دائمة.

ولدت فرجينيا Virgini في العام 1909 في ولاية كارولينا الجنوبيّة، وكانت تعتقد أنّها ستموت قبل رؤية الرئيس. بدأت ماكلورين McLaurin في العام 2014، حملة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية للقاء الرئيس أوباما Obama، وأوضحت في عدّة مقاطع فيديو عن الأمر.

ونشر شريط فيديو على حساب فيسبوك البيت الابيض يظهر لقاء السيدة المسنّة وهي ترقص مع بالرئيس أوباما Obama وزوجته.دُعيت الضيفة الخاصة للقاء الرئيس الأمريكي كجزء من إحتفالات الشهر الأسوَد، وفقا للتقارير، وقالت ماكلورين McLaurin لأوباما Obama :

" سعيدة جدا أن يكون رئيس البلاد وزوجته من اللون الأسود، وأنا هنا للاحتفال بالتاريخ الأسود في البيت الأبيض".

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