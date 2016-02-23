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صورة مارك زوكربيرج هذه إجتاحت الإنترنت

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الثلاثاء 23-02-2016 02:58

أحدثت صورة مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg وهو يمشي بابتسامة على وجهه، مجتازاً بحر من الناس بعدد تجاوز الـ 5000 شخصاً من صحفيين و مدعويين، يرتدون جميعاً سماعات الواقع الافتراضي، أحدثت ضجة عبر الإنترنت.
على هامش معرض MWC 2016 قدّمت شركة سامسونج في برشلونة هاتفيها الجديدين غالاكسي S7 و غالاكسي S7 إيدج جنبا إلى جنب مع الكاميرا 360 الذي تتيح تسجيل الفيديو VR. وكان الجميع على موعد مع مفاجئة حضرتها الشركة، وهي حضور مؤسس فيس بوك للعرض و المشاركة في التقديم من غير أن ينتبه له أحد إلا بعد انتهاء العرض المشوّق وخلع الحاضرين خوذات الواقع الافتراضي ليفاجئوا بوجوده، فوصفت وسائل الإعلام صورة وجود زوكربيرج Zuckerberg في القاعة بـ "صورة اليوم".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة فيس بوك خلال هذه الفعالية عن التعاون بين شركة سامسونج وفيسبوك إذ يعتقد أن نظارة سامسونج للواقع الافتراضي Gear VR تقدم أفضل تجربة واقع افتراضي على الهواتف الذكية. وأضاف زوكربيرج Zuckerberg أن سامسونج هي الأفضل من حيث تصنيع نظارات الواقع الإفتراضي في حين أن فيسبوك الأفضل من حيث الـبرمجيات. كما أكد مارك Mark على سعيه مع سامسونج لتخفيض سعر النظارات حتى تصبح في متناول عدد أكبر من الناس حتى وصل سعرها الآن إلى 99 دولار ليتمكنوا من خوض التجربة ويصبح الواقع الإفتراضي من الوسائل الأولى في التواصل الإجتماعي.

Mark Zuckerberg أصبح الرابع ثراء في أمريكا والسادس في العالم بيوم واحد

 

 

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