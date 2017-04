هل ستؤدي Emily Blunt دور Mary Poppins؟

بعد إعلان شركة Walt Disney Pictures العام الماضي عن تحضيرها لجزء ثاني من فيلم Mary Poppins، بدأت التكهنات حول من سيؤدي دور هذه الشخصية بعد Julie Andrews التي جسّدتها بشكل رائع عام 1964 في فيلم Mary Poppins، خاصة أن المقارنة بين Julie وأية ممثلة أخرى سيتم اختيارها لن تكون سهلة لأن النقّاد سيكونون في المرصاد. اليوم كشفت الشركة المذكورة أن خيارها وقع على الممثلة Emily Blunt لتأدية Mary Poppins وهي التي أدّت دور زوجة الفرّان في فيلم Into the Woods من إنتاج Walt Disney Pictures. النسخة الجديدة ستكون مقتبسة عن مجموعة من الروايات التي كتبها P.L. Travers بعد Mary Poppins. أما الفيلم فتجري أحداثه بعد مرور عشرين عاماً على أحداث الجزء الأول وسيكون من إخراج Rob Marshall الذي قدّم لنا في السابق مجموعة من الأفلام الموسيقية الناجحة أمثال Chicago و Nine و Into the Woods.