القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى القنطرة بالإسماعيلية

ألقت مباحث مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و30 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام "نصار.ع" 30 سنة عاطل مقيم الكيلو 17 ــ دائرة مركز القنطرة غرب بحيازة سلاح نارى عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 30482 و(30) طلقة من ذات العيار وعدد (3) خزائن فارغة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.