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حبس مسجل خطر لحيازته 37 تذكرة هيروين بالعجوزه

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حبس مسجل خطر لحيازته 37 تذكرة هيروين بالعجوزه حبس مسجل خطر لحيازته 37 تذكرة هيروين بالعجوزه
أمرت نيابة العجوزه بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من الهيروين، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه.

وردت معلومات للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه، تفيد إتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة العجوزه.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته 37 تذكرة هيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة للإتجار بها، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.

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