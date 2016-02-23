اخلاء سبيل موظف قام بانشاء مركز للعلاج بالحجامة بولاق الدكرور

امر المستشار عبد لله المهدى رئيس نيابة بولاق الدكرور، بإخلاء سبيل موظف قام بعداد مركز لعلاج بالحجامة، وقدم ترخيص التى تثبت قيامة بتداول المهنة.

وتبين من المعاينة بأنه عثر مع على عدد من الأدوية الغير مرخصة ومجهولة المصدر وآمرات النيابة بالتحفظ عليها وعرضها إلى لجنة من تفتيش وزارة الصحة.

وأضافت التحريات بأن المتهم قام بتصنيع الأدوية بدون ترخيص وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء علاج العديد من الأمراض منها (الضغط والسكر وتأخر الإنجاب والعمود الفقرى والقلب والتهاب الأعصاب) وتسويقها بأسعار باهظة.

كما عثر على 840 عبوة زجاجية وبلاستيكية وكرتونية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر لعلاج العديد من الأمراض و600 كبسولة فارغة مجهولة المصدر جاهزة للتعبئة و5000 سرنجة منتهية الصلاحية و3 أجولة أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات والعبوات المضبوطة. بعرض المضبوطات على مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تبين أن العبوات المضبوطة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وتمثل خطرا على صحة المواطنين.