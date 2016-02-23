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بالصور..وزير التعليم العالى يشارك طلاب الأكاديمية البحرية بأسون حفل تخرجهم

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بالصور..وزير التعليم العالى يشارك طلاب الأكاديمية البحرية بأسون حفل تخرجهم بالصور..وزير التعليم العالى يشارك طلاب الأكاديمية البحرية بأسون حفل تخرجهم
شارك الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع جنوب الوادى بأسون، جاء ذلك على هامش حضور وزير التعليم العالى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى تستضيفه جامعة أسوان.

وأقيم حفل التخرج بحضور قيادات الأكاديمية ومحافظ أسوان اللواء مجدى حجازى ورئيس جامعة أسوان الأستاذ الدكتور منصور كباش كما شهد الحفل حضورا كثيفا لطلاب الأكاديمية البحرية بأسوان وأسرهم.
>حفل تخرج (1)

حفل تخرج (2)

حفل تخرج (3)
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