رئيس اتحاد "هندسة الإسكندرية": نعمل على استعادة حقوق الطلاب

قال محمود الجلجمونى، رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، " أن الاتحاد يعمل على استعادة حقوق الطلاب داخل اسوار الجامعة ويمثلهم فى جميع المؤسسات ويعيد مفهوم اتحاد الطلاب كما يجب أن يكون فى الجامعات.

وأضاف "الجلجمونى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أنه لا يوجد صوت فوق صوت الطلاب والإرادة الطلابية هى التى تتفوق داخل الحرم الجامعى، مشيراً أن من انجازات اتحاد طلاب الجامعة تدشين فاعلية " قول مشكلتلك" بكليات الجامعة ونجاحها بكلية الهندسة التى تهدف إلى الوصول للطلاب والتقرب إليهم بطريقة جديدة ومبتكرة.

وأشار أن طوال استمرار الفاعلية بالجامعة يعمل اتحاد الطلاب على جمع أكبر عدد من المشاكل وحلها عن طريق ايصالها للمسئولين فى حالة تعذر الاتحاد عن حلها.