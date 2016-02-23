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تجديد حبس مالك عقار بتهمة ذبح ساكن 15 يوما بالشرابية

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تجديد حبس مالك عقار بتهمة ذبح ساكن 15 يوما بالشرابية تجديد حبس مالك عقار بتهمة ذبح ساكن 15 يوما بالشرابية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الشرابية، تجديد حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عامل ذبحا بـ"سكين"، بسبب قانون الإيجار القديم بمنطقة الشرابية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انهال المتهم 46 سنة، مالك عقار بمنطقة الشرابية، طعنا بسكين على جاره المجنى عليه 22 عاما أثناء خروجه من شقته، ثم فر هاربا، وعندما قابل المتهم والد المجنى عليه بالشارع غرس فى صدره السكين وهرب، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم نقل والد المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وكشفت تحريات المباحث أن والد المجنى عليه مستأجر شقة "قانون قديم" من المتهم ونشبت خلافات ومشاجرات بينهما بسبب رغبته فى خروجه من الشقة بسبب ضعف المقابل المادى، وتأخره عن دفع الإيجار كونه "قانون قديم"، كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم عقد النية على قتل نجل صاحب الشقة، وانتظر خروجه وطعنه بالسكين حتى فارق الحياة.

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مصر 365