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بالفيديو: تخزين الأكياس البلاستيكية بطريقة مرتبة

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الإثنين 22-02-2016 16:11

هل تعلمين أنه بإمكانك استغلال علبة المناديل الورقية الفارغة بدلاً من رميها، من خلال تخزين الأكياس البلاستيكية في داخلها للحفاظ على مطبخ مرتب.

*أنت بحاجة إلى:
- علبة مناديل ورقية فارغة.
- أكياس بلاستيكية.

*الطريقة:
1. افردي الكيس جيداً، ولفيه بدقة، من ثم ضعيه في العلبة، مع الحرص على إبقاء طرفه الأعلى خارجاً.
2. كرري العملية للكيس الثاني، ثم أدخليه في طرف الكيس الأول، ما يسهّل عليك سحب الأكياس، بدون بعثرتها في الأرجاء.

 

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سيدتي

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