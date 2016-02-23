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ضبط تشكيل عصابى بعد سرقته شقة بالعريش

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ضبط تشكيل عصابى بعد سرقته شقة بالعريش ضبط تشكيل عصابى بعد سرقته شقة بالعريش
تمكنت مباحث شمال سيناء من ضبط تشكيل عصابى بعد سرقته مسكن سيدة بالعريش، وكانت "نبيلة.م.م.أ"، مقيمة العريش تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ثالث العريش، يفيد بسرقة بعض محتويات المسكن الخاص بها وهى عبارة عن "محبس ذهب ــ أعداد مختلفة من العملات المعدنية ــ أسطوانة غاز منزلية ــ سشوار بمحتوياته ــ جهاز صب ـــ هاتف محمول ماركة نوكيا ــ 3 ساعات حريمى".

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش أكدتها التحريات أن مرتكبى تلك الواقعة كل من "محمد.ك.ك.س"، بدون عمل مقيم بدائرة القسم، و"سليمان.أ.س"، بدون عمل مقيم بدائرة القسم، و"عادل.م"، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم التمكن من ضبط الأول والثانى وبحوزتهما المسروقات وجار عرض المتهمين على النيابة العامة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.

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مصر 365