ضبط 42 محكوما عليهم و755 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، عن ضبط 42 محكوما، بينهم "محمد م ح ا"، مقيم بدائرة قسم شرطة رمانة فى القضية رقم لسنة 2001 جنايات قسم شرطة رمانة مخدرات، حصر رقم لسنة 2005 كلى شمال سيناء غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 3/8/2005، وضبط 6 قضايا تموينية، و51 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 304 مخالفات مرورية.

وتم تنفيذ حملة أمنية تمشيطية بمنطقة حى الصفا دائرة قسم شرطة رابع العريش، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 38 شخصا مشتبه بهم، منهم 3 محكوم عليهم، وجار الكشف عنهم سياسيا وجنائيا.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية "الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" من فحص 246 سيارة، و33 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الغربية "رمانة ـ بئر العبد" من فحص 205 سيارات، ومستقليها و85 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "أحمد ح ح ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح وبحوزته 30 قرصا من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين.