أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 42 محكوما عليهم و755 مخالفة مرورية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 42 محكوما عليهم و755 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 42 محكوما عليهم و755 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، عن ضبط 42 محكوما، بينهم "محمد م ح ا"، مقيم بدائرة قسم شرطة رمانة فى القضية رقم لسنة 2001 جنايات قسم شرطة رمانة مخدرات، حصر رقم لسنة 2005 كلى شمال سيناء غيابياً بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 3/8/2005، وضبط 6 قضايا تموينية، و51 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 304 مخالفات مرورية.

وتم تنفيذ حملة أمنية تمشيطية بمنطقة حى الصفا دائرة قسم شرطة رابع العريش، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 38 شخصا مشتبه بهم، منهم 3 محكوم عليهم، وجار الكشف عنهم سياسيا وجنائيا.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية "الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" من فحص 246 سيارة، و33 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الغربية "رمانة ـ بئر العبد" من فحص 205 سيارات، ومستقليها و85 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "أحمد ح ح ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح وبحوزته 30 قرصا من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365