بالصور.. تشميع صالة جيم بمكتب بريد كفر الشيخ لعدم وجود تراخيص

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المهندس عصام الصغير، غلق صالة جيم تم إنشاؤها بمكتب بريد كفر الشيخ، لعدم ترخيصها وعدم توافر الشروط القانونية لإقامتها، بعد أن قدمت لجنة مشكلة من مكتب رئيس مجلس الإدارة تقريراً بشأن صالة الجيم، عقب تلقى رئيس مجلس الإدارة شكوى من أحمد عويس رئيس قسم خدمة العملاء ببريد بنى سويف، عندما نمى لعلمه إنشاء صالة الجيم، التى تبرع بمعداتها الكابتن حمادة عبد الغنى مدرب الكنغ فو وأحد موظفى البريد بتكلفة 40 ألف جنيه ووافق على إقامتها مدير عام بريد كفر الشيخ، وكان يتدرب بها عدد من موظفى البريد وعدد من الصغار والشباب والفتيات من غير العاملين بالبريد، وكانت متنفساً لهم كصالة جيم متميزة، ولكن نظراً لعدم الحصول على الإجراءات القانونية بالإضافة إلى أن المكان كان موقعا لإدارة الحاسب الآلى الذى تم نقله لموقع آخر داخل مبنى بريد كفر الشيخ، تم تشميعها.

وقال أحمد الباز مفتش عام مكاتب بريد كفر الشيخ، إن تشميع صالة الجيم التابعة لأحد مكاتب البريد بالمحافظة تم بعد تقديم بلاغ رسمى لرئيس هيئة البريد بأن الصالة غير مرخصة، وتمت إحالة البلاغ للتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأضاف حمادة عبد الغنى "المتبرع بمعدات صالة الجيم"، أنه تبرع بكل الأجهزة اللازمة للتمارين ويقدر ثمنها بـ40 ألف جنيه دون أى مقابل مادى يحصل عليه من الموظفين.

وقال إنه وضع خطة تطويرية على حسابه الخاص بـ38 مكتب بريد بالمحافظات لإنشاء صالات جيم لراحة الموظفين دون أى مقابل مادى لتحفيزهم على العمل.

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