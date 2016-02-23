القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء ترخيص الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

واختصمت الدعوى كلا من محافظ الإسكندرية، ورئيس حى العجمى، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
وكانت شركة الإسكندرية قدمت لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية اثناء نظر الدعوى، الأدلة التى تثبت أن ادعاءات المدعى لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقاً تماماً مع القانون المصري.
والجدير بالذكر ان المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت البورتلاند، أظهرت تحقيقها صافى خسائرها المجمعة بعد الضرائب بلغ 116 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 71 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.
وتعمل "الشركة" فى إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى المائى، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.