القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء ترخيص الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد صلاح محمد مسعود، والتى تطالب بالغاء ترخيص تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، لإصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة، بعد احالتها من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص.

واختصمت الدعوى كلا من محافظ الإسكندرية، ورئيس حى العجمى، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.

وكانت شركة الإسكندرية قدمت لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية اثناء نظر الدعوى، الأدلة التى تثبت أن ادعاءات المدعى لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقاً تماماً مع القانون المصري.

والجدير بالذكر ان المؤشرات المالية المجمعة لشركة الإسكندرية لأسمنت البورتلاند، أظهرت تحقيقها صافى خسائرها المجمعة بعد الضرائب بلغ 116 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 71 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعمل "الشركة" فى إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى المائى، والمصيص، والجير، والمونة، والخرسانة، وكذا جميع المواد والمنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت، والطوب، والجبس، ومواد البناء، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعاً على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.