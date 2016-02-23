توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين التجاريتين بجنوب سيناء وأسوان

وقعت الغرفة التجارية بجنوب سيناء بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بأسوان، وذلك فى إطار تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين المحافظتين بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء محمد الجافى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، ومحمد أبو القاسم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان ومجلس إدارة الغرفتين.

وقال اللواء محمد الجافى إن الهدف من البروتوكول هو التعاون على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مشروعات مشتركة بين المحافظتين، وأيضا للنهوض بالاقتصاد المصرى ومحاولة إنعاشه ووضع الخطط المستقبلية للشراكة بين المحافظتين فى جميع المجالات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جاد فى سعيه للنهوض بالاقتصاد المصرى والنهوض بالدولة المصرية، مطالبا المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية.