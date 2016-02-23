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افتتاح محكمة للطلاب بجامعة المنصورة

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افتتاح محكمة للطلاب بجامعة المنصورة افتتاح محكمة للطلاب بجامعة المنصورة
يفتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، المحكمة الصورية، بالمبنى الجديد لكلية الحقوق، كما سيتم تنصيب اتحاد طلاب كلية الحقوق باشراف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية والدكتورة رشا على الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجميلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتعد المحكمة الصورية إحدى نماذج المحاكاة التعليمية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العملية التعليمية، والتى وضعها الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وقام بتنفيذها عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتعد المحكمة الصورية هى محاكاة لقاعة المحكمة وتم تنفيذها بتصميم مشابه لقاعات المحاكم الجنائية، وسيتم عمل محاكاة لجلسات المحاكمات وسيكون بها متهمون وقضاة وشهود وممثل للادعاء والدفاع.

كما سيتم تنصيب أعضاء اتحاد الطلاب بمدرح الدكتور عبد العظيم وزير لاعلان أعضاء اللجان باتحاد الطلاب.

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