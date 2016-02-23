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القبض على بائعة تركت جثة طفلة حملتها سفاحا بمستشفى المحلة العام بالغربية

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القبض على بائعة تركت جثة طفلة حملتها سفاحا بمستشفى المحلة العام بالغربية القبض على بائعة تركت جثة طفلة حملتها سفاحا بمستشفى المحلة العام بالغربية
كشفت المباحث الجنائية فى محافظة الغربية غموض العثور على جثة طفلة باستقبال مستشفى المحلة العام تركتها سيدة منتقبة الشهر الماضى وفرت هاربة.

وأوضحت تحريات فريق البحث الذى قاده العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أن وراء الواقعة ربة منزل تعمل بائعة متجولة تدعى "هدى.م.ر" تبلغ من العمر 32 سنة مقيمة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ومتزوجة ولديها طفل.

كما كشفت التحريات أن المتهمة تعرفت على شاب من قرية كفر سعد بمحافظة دمياط وارتبطت به بعلاقة غير شرعية وحملت منه سفاحا، وبعد أن حملت منه تركها وفر هاربا، وتركت زوجها وطفلها وبعد أن وضعت الطفلة حضرت إلى مدينة المحلة، وعاشت داخل شقة بمنطقة سكة زفتى ثان المحلة، ولم تتمكن من تسجيل الطفلة لاستخراج شهادة ميلاد لها، فقامت ببيع المناديل بميدان الشون للحصول على أموال.

وقبل الواقعة بـ3 أيام أصيبت الطفلة بارتفاع شديد فى درجات الحرارة ولم تتحمل الطفلة حتى لفظت أنفاسها وتوجهت بها لمستشفى المحلة العام وأكدت لها الطبيبة أن الطفلة توفت، وغادرت المتهمة للمستشفى وبرفقتها الطفلة المتوفاة.

وفى اليوم التالى ذهبت للمستشفى ودخلت غرفة الاستقبال فى خلسة وتركت الطفلة على السرير وفرت هاربة، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها بعد القبض عليها.


>- بالصور.. مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بمستشفى المحلة
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