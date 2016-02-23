القبض على عامل نظافة تحرش بسائحة إنجليزية بقرية سياحية فى شرم الشيخ

ضبطت مديرية أمن جنوب سيناء المتهم بالتحرش بسائحة إنجليزية فى شرم الشيخ، حيث تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد بالقبض على المتهم "أ.أ.ح" تحرش بسائحة، وكانت قد تقدمت "أليكس ماريا" 22 سنة إنجليزية الجنسية بشكوى لقسم أول شرطة شرم الشيخ بقيام المتهم بهتك عرض وضرب المدعية.

وعلى الفور تحركت قوات مشتركة من ضباط المباحث ورجال الشرطة وتم القبض على المتهم "أ.أ.ح" 26 سنة عامل نظافة بمكتب عقارات من مواليد الشرقية، وتم تحرير محضر رقم 793 لسنة 2016 جنح أول.

وتم عرض المتهم على المستشار عمر شاهين رئيس النيابة العامة، والتحقيق بمعرفة المستشار خالد الجوهرى وكيل النيابة العامة، وأمر المستشار إسلام عيد وكيل النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

- حبس عامل نظافة متهم بقتل ربة منزل بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه بمنشأة ناصر

>