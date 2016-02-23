جامعة القاهرة تبدأ اليوم توزيع الدعوات المجانية لحفل"الكينج" على الطلاب

تبدأ اتحادات الطلاب بجامعة القاهرة، توزيع الدعوات المجانية لحفل الفنان الكبير محمد منير، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على الطلاب ابتداء من غد الثلاثاء، حيث الحجز بالأسبقية.

وطالبت الاتحادات الطلابية بالكليات، الراغبين فى حضور حفل الكينج محمد منير، التواجد أمام مكاتب رعايات الشباب لاستلام الدعوات مع إحضار صورتى البطاقة الشخصية والكارنيه الجامعى.

وقال اتحاد طلاب الجامعة، إنه سيدعم اتحاد طلاب كل كلية بـ10 دعوات إضافية إلى ما تم تسجيله فى إدارة رعاية الشباب ، من خلال رئيس اتحاد طلاب الكلية وعليه توزيعهم بأسبقية الحجز، قائلا: "نرجو عدم الالتفات لأى من الصفحات غير الرسمية وعلى من يرى منكم أحد يتاجر فى دعوات للحفل عليه إبلاغ أمن الجامعة".

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