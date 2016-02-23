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مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق على الورق للحصول على المعاش "حرام وسحت"

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مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق على الورق للحصول على المعاش "حرام وسحت" مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق على الورق للحصول على المعاش "حرام وسحت"
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الورق للحصول على المعاش، يعد نوعا من التحايل غير المشروع ، فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية، أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش.

وأضاف، ردا على سؤال "ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟" :"أخذ المعاش ( والحال هذه ) حرام وسحت ، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط . والمؤمنون عند شروطهم".

وأوضح أن الله أمر بالكسب الطيب وحذر من الكسب الخبيث ، قال الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: " يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، و أيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به ".


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