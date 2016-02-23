أرقام في الجول – ست علامات تحققت لأول مرة بفوز الزمالك على الاتحاد

فاز الزمالك على الاتحاد 2-1 ومعها تحققت ست علامات لأول مرة تخص الفريقين وذلك في لقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري المصري.

وقلص الزمالك الفارق مع الأهلي إلى نقطتين بعد وصوله للنقطة 38.

ويستعرض FilGoal.com ست علامات تحققت بعد نتيجة المباراة.

إسقاط الأجنبي

نجح الزمالك في الفوز على مدرب أجنبي لأول مرة منذ 14 شهرا عندما فاز على الجونة في ديسمبر 2014 بهدفين سجلهما باسم مرسي وأيمن حفني.

وفاز محمد صلاح المدير الفني المؤقت على ليونيل بونتس مدرب الاتحاد البرتغالي.

وكان يصادف أن محمد صلاح مدربا عاما مع جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك.

مايوكا

سجل إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك أول أهدافه بالقميص الأبيض وذلك في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من أيمن حفني حولها مباشرة في الشباك.

وعاد مايوكا لزيارة الشباك لأول مرة منذ السادس من ديسمبر 2015 مع ميتز في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2-1 بكأس فرنسا أمام إي إس واسكويهيل في الدور الثاني.

كهربا

لأول مرة يسجل محمود كهربا سبعة أهداف في الدوري المصري في موسم واحد، وهذا ما لم يحققه مع إنبي.

ولأول مرة في مسيرة كهربا كلاعب كرة قدم يسجل ثمانية أهداف مع فريق واحد.

عاشور الأدهم

سجل عاشور الأدهم أول أهدافه في الدوري المصري بعد 32 محاولة على المرمى وبعد 17 مباراة في المسابقة.

ويصادف أن الأدهم سجل أربعة أهداف في شباك الزمالك في الدوري المصري فقط على مدار المواسم الماضية.

جنش

اهتزت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك في ظهوره الثاني بالمسابقة.

وكان آخر هدف قد سكن شباك جنش في الثاني من فبراير 2015 قبل أكثر من عام كامل وذلك في مباراة النصر التي انتهت 3-1 لصالح الزمالك الموسم الماضي.

ويعتمد الزمالك باستمرار في حراسة المرمى على أحمد الشناوي فيما عاد جنش للمشاركة منذ مباراة أسوان التي فاز فيها الفريق 1-0.

الاتحاد

لأول مرة في آخر 12 عاما على الأقل يخسر الاتحاد ست مباريات متتالية، الفريق لم يفز منذ مواجهة إنبي يوم الرابع من يناير الماضي، ثم تعادل مباراتين ضد الشرطة والمصري قبل تلقي الهزائم الستة المتتالية.

وخسر الاتحاد من سموحة 2-0 ومن الأهلي 1-0 ثم وادي دجلة 3-1 وأسوان 1-0 والإنتاج الحربي 2-1 قبل السقوط أمام الزمالك بالنتيجة ذاتها.