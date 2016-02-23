صورة - ماذا كان يكتب ثلاثي الزمالك على الهواء بعد هدف كهربا؟

كشف مصدر في الزمالك عن سر إشارات لاعبي الفريق أثناء الاحتفال بهدف محمود كهربا الثاني للأبيض أمام الاتحاد.

واحتفل لاعبو الزمالك بالفوز على الاتحاد 2-1 بعد الهدف الذي أحرزه كهربا في ختام الشوط الأول.

وقال مصدر في الفريق رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com عقب المباراة: "الإشارة تشير إلى فارق النقاط مع الأهلي".

وأضاف "الإشارة تعني 5 مطروحا منها 3 = 2، وهو فارق النقاط مع الأهلي متصدر الدوري".

ووقف كهربا وحمادة طلبة ومعهم إيمانويل مايوكا يحتفلون أمام الكاميرا بكتابة شيء غير واضح على الهواء. وهو ما كشف FilGoal.com.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 38 بينما الأهلي 40 نقطة ويتصدر الدوري قبل مواجهة المصري يوم الثلاثاء.

صورة الاحتفال

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